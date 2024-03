Bauprojekt in Willich Streit um Katharinenhöfe zwischen Grünen und CDU

Für CDU-Fraktionschef Paul Schrömbges ein verheerendes Vorgehen. Er wirft Winterbach implizit zumindest den Anspruch von Eigeninteressen vor. „Er äußert sich jenseits der Compliance-Regeln. Er ist selbst Investor in Willich und bringt eine Rückabwicklung ins Gespräch. Er gehört dem Aufsichtsrat der Grundstücksgesellschaft an und plaudert unabgestimmt über das mögliche Geschäftsgebaren der Gesellschaft. So geht das nicht“, erwidert er. Die Situation sei für alle Beteiligten unbefriedigend, Häme gänzlich unangebracht. „Entgegen rückblickender Besserwisserei waren die Klageverfahren und die Entwicklung der Baubranche vor Jahren nicht absehbar“, versetzt er. Die Meldung der Grünen ziele nur darauf ab, Willichs Bauaktivitäten in ein schlechtes Licht zu rücken.