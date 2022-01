Besuch aus vier Gemeinden : Sternsinger kommen vor Schloss Neersen zusammen

Willich Sternsinger aus den vier Gemeinden St. Hubertus Schiefbahn, St. Johannes Anrath, St. Katharina Willich und Maria Empfängnis Neersen kamen am Donnerstag zu Besuch – wegen der Pandemie nicht ins, sondern sicherheitshalber vors Schloss. Dort wurden sie von Bürgermeister Christian Pakusch, Beigeordneten und einigen Geschäftsbereichsleitungen begrüßt.

„Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ lautet das Motto der aktuellen, 64. Aktion Dreikönigssingen. Die Sternsinger werden dabei auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam machen. In vielen Ländern des globalen Südens ist die Kindergesundheit aufgrund schwacher Gesundheitssysteme und fehlender sozialer Sicherung stark gefährdet. In Afrika sterben täglich Babys und Kleinkinder an Mangelernährung, Lungenentzündung, Malaria und anderen Krankheiten, die man vermeiden oder behandeln könnte. Die Folgen des Klimawandels und der Corona-Pandemie stellen zusätzlich eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen dar.