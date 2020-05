Willich : Talk mit Parteivorsitzenden als Live-Stream im Internet

Willich Das geplante Treffen mit Publikum musste wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Nun hat die Stadtverwaltung umgeplant. Willicher Bürger können vorab per E-Mail ihre Fragen einreichen.

Wie also soll sich Willich auch angesichts der aktuellen Corona-Pandemie in den nächsten Jahren aus Sicht der politisch Handelnden entwickeln? Hier soll die Talkrunde der Parteivorsitzenden Einblicke, Antworten und Anregungen geben: Position, Haltung, Meinung und Visionen im Diskurs. Drei Themenschwerpunkte sind vorab festgelegt: Mobilität, Innenstadtentwicklung und Wohnen.

An dieser Stelle kommen die Willicher Bürger ins Spiel: Wem aus einem der drei Themenbereiche eine Frage unter den Nägeln brennt, der kann sie vorab loswerden, teilt die Stadtverwaltung mit. Denn einige der Fragen sollen in den gut einstündigen Talk einfließen. Interessierte können ihre Fragen per E-Mail an die Pressestelle der Stadt senden (­presse@­stadt-­willich.de).