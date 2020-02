Im Forstbestand am Pappeldyk in Schiefbahn : Willich startet Testphase für eine Kernzone im Wald

Im Forstbestand am Pappeldyk in Schiefbahn

Willich In vier Jahren soll Zwischenbericht vorgelegt werden.

Im Forstbestand am Pappeldyk in Schiefbahn wird ein Testprojekt zur Entwicklung einer sogenannten Kernzone oder Naturwaldparzelle gestartet. Dies entschieden die Mitglieder des Umweltausschusses der Stadt Willich auf Vorschlag der Verwaltung und auf Basis eines Antrags von Bündnis 90/Die Grünen in ihrer jüngsten Sitzung.

Aus der SPD-Fraktion kam die Frage, was geschehe, wenn in einer Kernzone/Naturwaldparzelle Borkenkäferbefall oder ähnliches festgestellt werde. Diese Gefahr bestehe nicht, sagte Verwaltungsmitarbeiter Udo Hormes. Der Pflanzenbestand in Kernzonen sei vielschichtig, Borkenkäfer seien in Monokulturen zu finden.