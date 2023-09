Start-up-Unternehmen aus Willich Online-Händler Odiporo eröffnet Ladenlokal

Das Unternehmen Odiporo bietet eine breite Palette im Bereich smarter Technologien und Unterhaltungselektronik an. Das Angebot reicht von Fernsehern über Saugroboter bis hin zu E-Scootern. „Wir bieten nur von uns getestete Produkte an. Wir sind ein reiner Händler, der aber selbst als Versender auftritt. Das bedeutet, unsere Lieferanten beliefern uns in Willich. In unserem Lager wird dann der Versand organisiert. Wir bieten hier in Willich auch Service an. Sie können also Ihre bei uns gekauften Produkte zu uns bringen, und sie werden vor Ort, in Deutschland, in Willich, repariert“, erläutert der Verantwortliche.