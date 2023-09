Energiewende Willich ist stark im „Wattbewerb“ zum Photovoltaik-Ausbau

Und das offensichtlich mit Erfolg: Derzeit wird zum Beispiel auf den Dächern von Hersta-Stahl (Hermann Stahlschmidt Stahl GmbH) am Formerweg in Willich die größte PV-Anlage in Willich installiert, was Pakusch besonders freut: „Da wird der Idee des Wattbewerbs Rechnung getragen. Es geht darum, als Kommune kooperativ mit Bürgerinnen und Bürgern, aber eben auch auf den Dächern gewerblich oder industriell genutzter Gebäude PV-Anlagen installiert zu bekommen – und damit das Potenzial zu nutzen, das für die lokale Energiewende vor Ort genutzt werden kann.“ So soll Willich auch künftig gut im „Wattbewerb“ dastehen.