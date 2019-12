Willich : Stadtwerke haben Sponsoringkonzept überarbeitet

Willich Die Stadtwerke Willich haben ihr Sponsoringkonzept überarbeitet. Bildungsträger, Chöre, Kunstveranstalter und Sportinstitutionen haben jetzt die Möglichkeit, mit Hilfe der Stadtwerke ihre Projekte zu verwirklichen. Insgesamt 20.000 Euro stehen zur Verfügung

(RP) Um ihr Sponsoring transparenter zu machen und die Bürger bei der Wahl der gesponserten Maßnahmen mit einzubeziehen, rufen die Stadtwerke nun eine neue Sponsoringaktion speziell für die Bereiche Bildung, Kultur und Sport ins Leben. Unter dem Motto „Euer Projekt – Eure Stimme“ können sich Interessierte für ein Sponsoring bewerben, in dem sie auf einer eigens für diesen Zweck eingerichteten Internetseite ihr Projekt mit ein paar Worten beschreiben und mit einem passenden Bild versehen. Diese Bewerbungsphase endet am 31. Januar 2020. Im Anschluss werden in einem öffentlichen Voting die ersten drei Plätze vergeben. Während der vom 2. Februar bis 6. März 2020 stattfindenden Abstimmungsphase gilt es, Mitglieder, Freunde, Bekannte, Fans, Verwandte und andere Interessierte für das eigene Projekt zu begeistern. Es gewinnen je Kategorie die drei Projekte mit den meisten Stimmen 3500, 1750 oder 750 Euro. Damit auch kleinere Vereine, Veranstalter und Institutionen in den Genuss eines Sponsorings kommen, wählt eine Jury aus den verbleibenden Projekten vier aus, die jeweils mit 500 Euro unterstützt werden.