Stadtwerke erhöhen Energiepreise : Strompreis in Willich steigt zum neuen Jahr um 35 Prozent

Willich Zum neuen Jahr werden Strom- und Gaspreis für Kunden der Willicher Stadtwerke massiv steigen – und das trotz Gas- und Strompreisbremse. Doch das habe seine Gründe, sagen die Stadtwerke. Welche Rolle auslaufende Beschaffungsverträge spielen.

Zwischenzeitlich sind in letzter Zeit die Beschaffungspreise für Gas und Strom an den Handelsmärkten um mehr als 900 Prozent gestiegen. Auch wenn es eine Beruhigung gab – wann die Hochpreisphase endet, ist nach Angaben der Stadtwerke nicht abzusehen. „Wir haben die Auswirkungen der Handelsmärkte auf unsere Preise bisher so gut wie möglich abgefedert“, sagt Tafil Pufja. „Mit Blick auf das nächste Jahr müssen wir aber das langanhaltend hohe Preisniveau in unseren Kalkulationen berücksichtigen und unsere Preise für Strom und Gas deshalb erhöhen.“ Zuletzt hatte Pufja im RP-Interview erklärt, dass einige Beschaffungsverträge auslaufen und billig beschaffte Energievorräte zur Neige gehen, die Stadtwerke ab 2023 also teurer nachkaufen müssen.