Stadverwaltung Willich Stadtverwaltung hat jetzt drei neue Mitarbeitende für höheren Dienst

Melanie Pfeiffer, David Reiners und Valentina von Dornick hatten am Studieninstitut Niederrhein eine Fortbildung zur Modularen Qualifikation erfolgreich abgeschlossen. Damit sind sie fortan nicht nur inhaltlich, sondern vor allem formal für den höheren Dienst geeignet und können und dürfen mithin Führungsaufgaben in der Stadtverwaltung übernehmen. In einer kleinen Feier erhielten sie ihre entsprechenden Zertifikate und natürlich auch die Glückwünsche ihres obersten Vorgesetzten.