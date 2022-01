Mit 450.000 Euro in Willicher Haushalt aufgenommen : Stadtrat gibt grünes Licht für Pumptrack-Anlage in Schiefbahn

Willich Die Sitzung des Willicher Stadtrats zur Verabschiedung des Haushalts 2022 wurde von Jugendlichen und ihren Protesten begleitet. Sie fürchteten, dass die Pumptrack-Anlage wegen zu hoher Kosten nicht kommen würde. Doch die Politik entschied sich für die Buckelpiste.

Ein wichtiges Thema bei den Haushaltsberatungen war die geplante neue Pumptrack-Anlage in Schiefbahn – eine für Mountainbikes, Skateboards und Scooter ausgelegte Buckelpiste. Sie soll ein Freizeitangebot für Jugendliche sein, die in Willich doch so rar gesät sind. Wie in der Donnerstagsausgabe berichtet, hatte eine Gruppe von rund 30 Jugendlichen Bürgermeister Christian Pakusch vor der Ratssitzung eine Liste mit knapp 831 Unterschriften übergeben, um zu erreichen, dass die zwischenzeitlich infrage gestellte Anlage weiter geplant und gebaut wird.