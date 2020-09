Auch in Willich : Stadtradeln beginnt in diesem Jahr am 5. Oktober

Stadtradeln beginnt in diesem Jahr am 5. Oktober

Willich „Besser spät als nie“, sagt Willichs Klimamanager Marcel Gellißen optimistisch: „Am 5. Oktober startet der dreiwöchige Aktionszeitraum zum Stadtradeln 2020.“ Wie schon in den vergangenen Jahren wird dann nicht nur in Willich, sondern im gesamten Kreis Viersen gleichzeitig geradelt.