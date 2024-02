Fachkräftewerbung in Willich Stadt Willich will Fachkräfte über Youtube werben

Diese schaltet jetzt zwar nicht die geforderte Daueranzeige auf großen privaten Jobportalen, sehr wohl aber sind die Verantwortlichen spürbar bemüht, neue Wege zu gehen: Per Youtube-Video ist die Stadt jetzt auf unterschiedlichen Kanälen unterwegs, um Kolleginnen und Kollegen – und auch Quereinsteiger – für die Mitarbeit in einer der zwölf Kindertagesstätten in Willicher Trägerschaft zu gewinnen: In dem gut drei Minuten langen Video kommen Betriebsleitung, pädagogische Fachkräfte und nicht zuletzt Quereinsteiger zu Wort und berichten, was und wie es in den Willicher Kitas lauft.