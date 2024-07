Umfrage zum Thema Moderner Bürgerservice ausgewertet Willicher wollen mehr digitalen Service — aber auch den persönlichen Kontakt

Zum Thema Moderner Bürgerservice der Verwaltung haben viele eine Meinung – und Willich nun eine Ahnung, was das sein könnte. 304 Bürgerinnen und Bürger haben nämlich an der Online-Umfrage der Stadt teilgenommen, die Jörg Ribbeck, Gesamtprojektleiter Digitalisierung, jetzt gemeinsam mit Yvonne Vogt, Koordinatorin in Sachen Bürgerservice, ausgewertet hat.