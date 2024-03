Aus dem Umweltausschuss Willich soll insgesamt noch grüner werden

Den Grünen fiel in der Vorlage eine Passage auf, die einen 1:1-Ersatz bei Bäumen nicht garantiert. „Wir stimmen dem Vorschlag zu, auch wenn uns der Satz zum Ausschluss des 1:1-Ersatzes zugegebenermaßen Bauchschmerzen macht“, sagte Grünen-Vertreter Wilfried Poetsch. Die Erklärung dafür lieferte der zuständige Technische Beigeordnete Gregor Nachtwey. „Dabei geht es darum, dass nicht zwingend Bäume am selben Ort ersetzt werden. Oft sind Standorte einfach ungeeignet, was letztlich der Grund für Fällungen ist. In diesen Fällen würden wir aber an anderen Orten mindestens dieselbe Zahl Bäume ersetzen. Ziel ist in jedem Fall, mindestens die Zahl zu halten. Wir planen sogar, sie zu erhöhen, das muss aber personell und vom Budget her entschieden werden“, erläuterte er. Willich solle aber insgesamt noch grüner werden.