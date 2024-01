Willich verschickt Jahresbescheide 2024 Stadt rechnet mit vielen Rückfragen zur Grundsteuer

Die meisten Fragen kämen bei der Verwaltung üblicherweise an, wenn ein Grundstück in der zweiten Jahreshälfte verkauft und noch nicht umgeschrieben worden sei, erklärt Annemarie Poos-Zurheide vom Team Steuern und Gebühren im Geschäftsbereich „Zentrale Finanzen“ der Stadt Willich. In diesem Jahr rechnet die Stadtverwaltung aber vor allem mit vielen Anfragen wegen der Grundsteuerreform: Rund 6,7 Millionen Grundstücke und Betriebe der Land- und Forstwirtschaft in Nordrhein-Westfalen hatten aufgrund der Grundsteuerreform neu bewertet werden müssen; das Bundesverfassungsgerichts hatte die bisherige Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. In der Folge waren Eigentümerinnen und Eigentümer bis Ende Januar 2023 gehalten, bei den Finanzämtern ihre Feststellungserklärungen zur Grundsteuerreform einzureichen, die Finanzämter verschickten dann die Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbescheide an die Eigentümer. Der errechnete Grundsteuerwert habe noch keine Aussagekraft über die zu zahlende Grundsteuer, hieß es von den Finanzämtern. Die Kommunen setzten ab 2024 zunächst die neuen Hebesätze fest und berechneten dann mit diesen die zu zahlende Grundsteuer.