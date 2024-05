Retten, löschen, bergen in Willich Stadt plant vorsorglich Mehrkosten für neue Feuerwache ein

In der Ausschusssitzung habe die Verwaltung vorgetragen, „dass es sich bei den Mehrkosten um einen Puffer handele, der als Sicherheitszuschlag wegen zu erwartender Verteuerungen ausgewiesen sei“, so der Ausschussvorsitzende Hans-Joachim Donath (FDP). Die Ausschussmitglieder seien sich einig gewesen, dass zu dem Projekt noch einige Fragen geklärt werden müssen. Auch müsse die Politik das Projekt enger begleiten, so wie es derzeit beim Freizeitbad „de Bütt“ geschieht. „Wichtig war allen Beteiligten, dass sich das Projekt dadurch nicht verzögert und dass die Feuerwehr so bald wie möglich neue Unterstellmöglichkeiten und Räume erhält, die den heutigen funktionalen Anforderungen entsprechen“, so Donath.