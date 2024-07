St.-Bernhard-Gymnasium in Schiefbahn Stadt Willich sagt Kostenübernahme für Deutschlandticket zu

Schon jetzt aber hat die Stadt in einem Schreiben die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler des St.-Bernhard-Gymnasiums sowie einem an die zuständigen Verkehrsbetriebe (Stadtwerke Krefeld und NEW in Mönchengladbach) über die Kostenübernahme informiert. Da derzeit noch unklar ist, wie stark die Kosten für das Deutschlandticket, das aktuell für 49 Euro zu haben ist, im Jahr 2025 steigen und wie hoch die Erstattung vom Land ausfallen wird, kann die Stadt Willich noch nicht sagen, um welchen Betrag es für sie gehen wird. Auch die Schülerzahl spielt dabei natürlich eine Rolle. Rund 15.000 Euro waren es im vergangenen Jahr ohne das St.-Bernhard-Gymnasium.