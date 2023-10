St.-Sebastianus-Bruderschaft Schiefbahn Schützen feiern bayerische Party im Hubertusstift

Mitglieder der Bruderschaft, unter Führung des Ehrenmitglieds Manfred Hendricks (früherer Brudermeister), engagieren sich derzeit auch bei dem Projekt „Demenzfreundliches Schiefbahn“. In diesem Zusammenhang steht Anfang Dezember der nächste Termin an: Am 9. Dezember veranstaltet das Hubertusstift in der benachbarten Kindergartenhalle am Tibergraben zwischen 14.30 und 17.30 Uhr ein „Tanzcafé“, zu dem alle Tanzbegeisterten und weitere Interessierte eingeladen sind.