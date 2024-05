Brauchtum in Willich Die St.-Sebastianus-Bruderschaft Anrath ist weiblich wie nie zuvor

Die Auffälligste davon ist sicherlich die des Schützenkönigs, oder eben der Schützenkönigin. Denn eine solche wird die Sebastianer in diesem Jahr durch die Schützensaison führen: Swenja I. Nießen schoss im vergangenen Jahr den Vogel ab und wird damit als Schützenkönigin die Bruderschaft anführen. Begleitet wird sie in ihrem Amt von Ehemann Benedict, der als Prinzgemahl die wichtigste Nebenrolle einnimmt. Das Königshaus wird denn auch standesgemäß weiblich komplettiert, denn auch die Ministerposten sind durch Frauen besetzt. Königin und Prinzgemahl zur Seite stehen die Ministerpaare Marlene Kiwitz mit ihrem Mann Ernst als erste Ministerin und Lina Frings mit Ehemann René als zweite Ministerin. Vervollständigt wird die Gruppe dann doch klassisch mit einem Mann: Stefan Haase gehört dem Haus als Königsoffizier an.