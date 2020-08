Willicher Talente : Sportler des Jahres im kleinen Kreis geehrt

Willich Vor wenigen Gästen ehrten Willichs Bürgermeister Josef Heyes und Stadtsportverbandsvorsitzender Joachim Broch die erfolgreichsten Sportler 2019: Sarah di Sinno, Tim Schmalstieg und die U18-Leichtathletik-Damen des DJK-VfL.

Im Ratssaal im Neersener Schloss ging es fast förmlicher und aufgeräumter zu als bei mancher Ratssitzung: Die Sportlerehrung in Zeiten der Corona-Pandemie war eine sehr steife Angelegenheit. Exakt 31 Personen hatten Zutritt, geehrt wurden nur die Sportlerin des Jahres 2019, Sarah die Sinno, der Sportler des Jahres, Tim Schmalstieg, sowie die Mannschaft des Jahres, die Leichtathletik-Damenmannschaft der Damen unter 18 Jahren der DJK-VfL Willich.

Die Ehrungen nahmen Bürgermeister Josef Heyes und der Vorsitzende des Stadtsportverbandes Joachim Broch vor. „Das ist ein gutes Zeichen für den Judo-Sport in Schiefbahn“, freute sich Heyes, als er Sarah di Sinno den Pokal überreichte. Daneben gab es unter anderem ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift „Sportlerin des Jahres der Stadt Willich“. Dass der Applaus eher spärlich ausfiel, hatte einen einfachen Grund: Es waren ja nur wenige Besucher anwesend.

Weitere Ehrungen In den Vereinen gibt es zahlreiche weitere Sportlerinnen und Sportler, die 2019 erfolgreich waren. Sie werden jetzt innerhalb ihrer Vereine für ihre Leistungen geehrt.

Alles wegen Corona Eigentlich sollte die Sportlerehrung im bekannt großen Rahmen in der Josefshalle stattfinden, und zwar schon im März.

Die Sportlerin des Jahres lebt in Willich. Sie ist 21 Jahre alt und studiert Soziale Arbeit und Sozialpädagogik. „Ich mache seit 17 Jahren Teakwondo“, erklärte sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Ob sie die Auszeichnung stolz mache? „Sie zeigt schon, dass sich der ganze Stress gelohnt hat“, sagte die erfolgreiche Sportlerin, die ihr Können seit Jahren als Trainerin im Judoclub Schiefbahn weitergibt. Bei Weltranglisten-Turnieren in Hamburg, Spanien, den Niederlanden und Serbien belegte Sarah di Sinno jeweils den fünften Platz. In Zagreb brachte sie es zur Studenteneuropameisterin.