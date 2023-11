Robert-Schuman-Europaschule Willich Schüler sammeln über 16.000 Euro für Afrika

Hilfe ist wichtiger denn je. Vor dem Hintergrund der Bedrohung durch terroristische Attacken aus dem Nachbarland Mali, musste der Schulleiter Rabi Edmond Kinda den Schulbetrieb in die Provinzstadt Ouahigouya verlegen, rund 40 Kilometer vom eigentlichen Schulstandort entfernt. Dort arbeitet das pädagogische Team seiner Schule engagiert daran, den Unterrichtsbetrieb in den Gebäuden einer anderen Schule weiter sicher zu stellen. „In der Gemeinde Zogoré sind acht der insgesamt 15 Dörfer evakuiert worden. Die Grundschulen sind allesamt geschlossen. Wer die Möglichkeit hat, seine Kinder bei Verwandten oder Freunden in Ouahigouya unterzubringen, macht dies, damit der Schulbesuch der weiterführenden Schulen weitergehen kann. Bildung bedeutet Fortschritt und Zukunft“, sagt Grips, der zusammen mit seiner Frau Marlies die RSE besuchte.