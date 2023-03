Mobilitätswende in Willich Willich soll nun auch zwei „Fietsvlonders“ bekommen

In Kempen wurde die erste Fietsvlonder an der Peterstraße bereits im Januar installiert. Auf der mobilen Plattform können an fünf Bügeln zehn Fahrräder sicher abgestellt werden. Für die Dauer von zwei bis drei Monaten steht die Plattform nun dort, dann wird sie versetzt. Für die Auswahl der nächsten Standorte habe die Verwaltung auch über eine Bürgerbeteiligung nachgedacht. Eine Förderung der Anschaffungskosten war in Kempen nicht vorgesehen.