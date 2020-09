Bürger werden eingebunden : Verkehrskonzept für Willich - Messstellen erfassen Fahrzeuge

An verschiedenen Verkehrsknotenpunkten in der Stadt werden am Donnerstag Messgeräte installiert. Foto: Schütz, Marc (msc)

Willich Messungen, Befragungen, Radtouren: Derzeit wird ein Verkehrskonzept für die Stadt Willich erarbeitet. Erste Ergebnisse sollen am 5. Oktober präsentiert werden. Bürger können sich dazu anmelden.

Anfang September wurde außerdem in allen vier Stadtteilen eine Planungsradtour gemeinsam mit einem Gutachter und den Einwohnerinnen und Einwohnern angeboten. Nun werden die Ergebnisse der Bestandsanalyse präsentiert. Alle Bürger sind eingeladen, an der Bürgerveranstaltung am Montag, 5. Oktober, um 17 Uhr in der Kulturhalle in Schiefbahn an der Schulstraße teilzunehmen und sich einzubringen. Aufgrund der Corona-Beschränkungen ist eine Anmeldung erforderlich. Kontaktieren kann man hierzu Verkehrsplaner Tim Orth von der Stadt Willich unter Telefon 02156 949272 oder per E-Mail an tim.orth@stadt-willich.de.