Schützenfest in Anrath Anrather Sebastianer feiern im Sonnenschein

Bei strahlend schönem Spätsommerwetter ist in Anrath am Wochenende ein ausgelassenes Schützenfest gefeiert worden. Bereits am Freitagabend war das Festzelt so gut besucht wie schon lange nicht mehr. Da durften wie immer die Uniformen noch im Schrank hängen bleiben, da war Party angesagt. Rund 800 Besucherinnen und Besucher wollten sich das nicht entgehen lassen. DJ Yeti legte offenbar das Richtige auf, die Fans waren mehr als zufrieden. Zelt und Festplatz waren aber auch am Samstag und Sonntag gut besucht.