St,-Sebastianus-Bruderschaft feiert Erfolgreiches Schützenfest in Schiefbahn

„Es ist alles organisiert – jetzt kann ich einfach runterfahren und genießen. Es ist schön“, so schilderte König Marcel I. Görgens, der amtierende Schützenkönig der St.-Sebastianus-Bruderschaft Schiefbahn, seine Gemütslage am Freitag, kurz vor 18 Uhr. Pünktlich traten die Schützen am Bruderhaus (Gaststätte be dem Bur Hoster) an – zum ersten Highlight des Festes, Fassanstich und Eröffnungskonzert mit allen Musikeinheiten auf dem Hubertusplatz. Es kamen nicht nur viele Schützen, sondern auch viele Bürger aus dem Ort, die sich zu einem schönen Abend trafen.