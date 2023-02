Neues Angebot in Willich Helfer gesucht: Älteren und Pflegebedürftigen Zeit schenken

Im Pflegestützpunkt und in der Seniorenberatungsstelle, die der städtischen Seniorenstelle angegliedert sind, informieren die Beraterinnen und Berater Hilfesuchende und deren Angehörige nicht nur über das Thema Pflege, sondern begleiten sie und geben ihnen praktische Unterstützung in verschiedensten Angelegenheiten – eine zentrale Anlaufstelle, an der pflegerische, medizinische und soziale Hilfsangebote koordiniert werden. Das alles ist kostenfrei und unverbindlich und findet je nach Wunsch und Möglichkeit in der Beratungsstelle oder bei den Betroffenen statt. Dabei begleitet das Team die Hilfesuchenden teilweise sehr intensiv und über einen längeren Zeitraum hinweg. „Wir kennen dadurch den Bedarf der älteren Bevölkerung und können nachvollziehen, warum manche Hilfsmöglichkeiten nicht greifen oder Menschen sich einsam fühlen“, sagt Evelin Bellen, eine Pflege- und Seniorenberaterin der Seniorenstelle.