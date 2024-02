Für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit Willich sendet beeindruckendes Zeichen

So bleibt ein tolles, ein beeindruckendes Zeichen für Demokratie im besten Sinne, die ein positives Verhältnis zur eigenen Nationalität vertritt, ohne dabei andere Menschen, Meinungen oder Ethnien auszugrenzen. Willich ist eine der Städte in Deutschland, die als letzte in die Demonstrationsbewegung eingestiegen ist – mit einer Mobilisierungsquote von bis zu zehn Prozent der Bevölkerung fällt das Zeichen dafür umso deutlicher aus. Willich ist bunt, vielfältig und offen und will es, das ist klar zu spüren, auch in Zukunft bleiben.