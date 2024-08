Betrieb läuft bereits wieder Schwimmbad De Bütt wegen Chlorgasalarm kurzzeitig geschlossen

Das Sport- und Freizeitbad De Bütt in Willich ist am Freitagvormittag, 2. August, wegen eines Chlorgasalarms kurzzeitig geschlossen worden. Darüber informierte die Willicher Stadtverwaltung in einem Post in den Sozialen Medien. Wie ein Verwaltungsmitarbeiter des De Bütt auf Anfrage unserer Redaktion berichtet, habe es gegen 9 Uhr beim Wechseln von Flaschen der Chlorgasanlage einen technischen Defekt gegeben, „es hat kurz gezischt“, der Alarm löste aus. Vorsorglich sei das Hallenbad daraufhin geräumt worden; zu diesem Zeitpunkt hätten sich etwa 30 Personen im De Bütt befunden, sagt der Mitarbeiter.