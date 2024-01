Wegen technischer Probleme Schwimmbad De Bütt teilweise geschlossen

Seit Dienstag, 9. Januar, ist das Freizeitbad De Bütt in Willich geschlossen. Wie Philipp Bauknecht, Betriebsleiter des Bades, am Mittag erklärt, ist aktuell nicht klar, woher die Problem genau rührt und wann das Bad wieder öffnen kann. Die Wärmeversorgung ist in der Nacht kollabiert. „Wir haben heute festgestellt, dass die Duschen kalt bleiben. Auch sinken die Temperaturen in allen Schwimmbädern. Wir haben darum entschieden, zunächst die Heizung des Freizeitbades abzustellen. Das Lehr- und das Sportschwimmbecken beheizen wir weiter, und jetzt können wir hier die Temperatur halten. Wir versuchen nun, zunächst hier den Betrieb und damit Vereins- und Schulsport weiter aufrecht zu halten“, erläutert Bauknecht.