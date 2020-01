JVA Willich : Rapperin Schwesta Ewa tritt Haftstrafe an - ohne ihr Kind

Rapperin Schwesta Ewa tritt Haftstrafe an - ohne ihr Kind

Willich Die Rapperin Schwesta Ewa hat am Sonntagabend ihre Haft in der JVA Willich II angetreten. Die 35-Jährige war wegen mehrfacher Körperverletzung und Steuerhinterziehung zu einer Haftstrafe verurteilt worden.

Das bestätigte ein Sprecher der Anstalt am Montagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Die 35-jährige Musikerin mit dem bürgerlichen Namen Ewa Malanda war im Februar rechtskräftig zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden - wegen mehrfacher Körperverletzung und Steuerhinterziehung. Malanda war vor einem Jahr Mutter geworden. Das Kind musste sie bei Verwandten zurücklassen. Einen Mutter-Kind-Platz in einer anderen JVA hatte sie nicht bekommen.

Auf einem Internet-Live-Video bei Instagram war am Sonntagabend zu sehen, wie Ewa Richtung JVA fuhr. Laut Medienberichten betrat sie die Anstalt um 20.59 Uhr. Wie ein Sprecher der JVA sagte, gibt es für die inhaftierten Frauen „Regelbesuche“ in einem Sammelraum, zu denen gegebenenfalls auch Kinder mitgebracht werden können. Die Zahl der Besuche sei begrenzt. Nach einer Prüfung könnten dann auch „Langzeitbesuche“ arrangiert werden, bei denen Mütter und ihre Kinder sich in einem gesonderten Raum für bis zu zwei Stunden oder länger treffen.