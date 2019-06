Stolperfallen : Schwellen am Kaiserplatz dürfen farbig markiert werden

Willich Lange wurde über die Stolperfallen an den Parkplätzen und vor der Begegnungsstätte diskutiert. Der Seniorenbeirat hat jetzt gute Nachrichten.

(RP) Nachdem in den vergangenen Monaten immer wieder die unfallträchtige Situation durch graue Schwellen an den Parkplätzen und vor der Begegnungsstätte der Altenhilfe am Kaiserplatz in der Öffentlichkeit und im Planungsausschuss der Stadt Willich diskutiert wurde, zeichnet sich eine Lösung ab. Auf der jüngsten Seniorenbeiratssitzung informierte Udo Lepke die Mitglieder über die Antwort des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW zu seinem Schreiben zur Umgestaltung des Kaiserplatzes und den erstellten Schwellen an den Parkplätzen.