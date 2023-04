Fest zum Jubiläum in Willich Grundschule feiert 100-jähriges Bestehen

„Mühlenfeld. 100 Jahre Schule, wie sie uns gefällt. Und von hier aus in die große weite Welt“ – der Refrain der Schulhymne der Gemeinschaftsgrundschule „Im Mühlenfeld“ schallt über den mit bunten Bändern, Wimpeln und Luftballons geschmückten Schulhof. Kinder und Erwachsene singen und klatschen mit, während die Komponisten Eva Gerstein an der Geige, Sonja Schmitt am Mikrofon und Andreas Ballnus an der Gitarre mit einer Schülergruppe auf der Bühne stehen und den Takt vorgeben.