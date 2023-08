Brauchtum in Neersen Dreifacher Vogelschuss an Klein-Jerusalem

Weiter geht es zum Abschluss des Schützenwochenendes am Sonntag, 10. September, mit dem Antreten um 9.30 Uhr am Vereinslokal „Haus Laumen“. Es folgt um 10 Uhr die Messe in der Kapelle Klein-Jerusalem. Nach der Messe wird es eine Abschlussparade an der Kapelle geben. Danach geht es zum Frühschoppen ins Festzelt. Hier sorgt die Musikkapelle BSW Krefeld für die musikalische Untermalung der Veranstaltung. Der Vogelschuss für die Vereinsjugend startet gegen 12 Uhr. Sobald der Jungschützenkönig ermittelt wurde, steht wenig später dessen feierliche Krönung im Festzelt auf dem Plan. Der Nachmittag kann dann wieder bei guten Gespräche und Musik eines DJ im Zelt verbracht werden.