St.-Bernhard-Gymnasium Schüler packen 439 Weihnachtspäckchen für Bedürftige

Viele fleißige Schülerinnen und Schüler des St.-Bernhard-Gymnasiums haben auch dieses Jahr wieder die Weihnachtspäckchenaktion der Willicher Tafel mit viel Freude und großem Engagement unterstützt. Beim eifrigen Packen der Lebensmittel wurden 439 Päckchen zusammengestellt. Alle Beteiligten freuten sich über dieses Ergebnis. Am Packtag herrschte in allen Klassen der Sekundarstufe I geschäftiges Treiben, verbunden mit einer ausgelassenen und fröhlichen Stimmung. Die gespendeten Lebensmittel wurden liebevoll zu Weihnachtspäckchen zusammengestellt und mit einem zusätzlichen Weihnachtsgruß versehen, um vielen Bedürftigen in der Stadt Willich eine besondere Freude zum Weihnachtsfest zu bescheren. Die Packaktion wurde dieses Jahr erneut von Mitarbeitenden der Cisco Systems GmbH und der Geschäftsstelle Düsseldorf unterstützt. Sie halfen mit, die Päckchen zu packen und zu verladen. Für das leibliche Wohl der vielen helfenden Hände wurde in diesem Jahr seitens der Firma DKI (Die Kette Kochwerk) mit gesponsorten Brötchen und Getränken gesorgt. Die Päckchenaktion fand nun schon zum fünften Mal in Folge statt und zeigt, dass Hilfsbereitschaft und Solidarität am St.-Bernhard-Gymnasium in Schiefbahn gelebt werden.