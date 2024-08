Schlossfestspiele in Neersen Schauspielerinnen singen ihre Lieblings-Musicalsongs

In der Reihe „Gartenlesung“ gibt es bei den Schlossfestspielen Neersen in diesem Jahr ein „Best of Musical“ zu sehen. Das füge sich hervorragend in das diesjährige Programm, erklärt Moderator Jan Schuba, standen die Festspiele doch im Zeichen der Frauenpower. Außerdem sei es immer auch um Musik gegangen. „Wir wollten die Gelegenheit auch nutzen, um die Schauspielerinnen näher vorzustellen“, kündigte Schuba an.