Brauchtum am Niederrhein Schiefbahner Jungschützenkönige sind ausgeschossen

(svs) Sie bereiten sich schon auf das Schützenfest vor: Die Jungschützen der St.-Sebastianus-Bruderschaft Schiefbahn haben ihren Schülerprinzen und auch den Jungschützenprinzen ermittelt. In der Gruppe der neun bis 15 Jahre alten Schüler traten 24 Schützen zum Wettkampf an. Mit dem 202. Schuss gelang es schließlich Julian Schooß, den Vogel von der Stange zu holen. Der Schülerprinz ist zwölf Jahre alt, kommt aus dem Tellschützenzug und besucht am St.-Bernhard-Gymnasium die siebte Klasse. In seiner Freizeit findet er neben seinem Engagement für die Tellschützen noch Zeit, beim SC 08 Schiefbahn Fußball zu spielen. Julian freut sich auf die Abnahme der Parade beim Schiefbahner Schützenfest, wie er erzählt. Er kommt aus einer Schützenfamilie: Sein Vater Oliver ist Schütze im Willicher Regiment.