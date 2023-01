Kinder lieben Schach Schach-Boom in Schiefbahn bringt Ausnahmetalent hervor

In einem Raum an der Hochstraße in Schiefbahn herrscht emsige Betriebsamkeit. 15 Kinder sitzen an Tischen und kritzeln Buchstaben und Zahlen in ihre Hefte. Manche von ihnen quatschen dabei mit den Sitznachbarn, andere arbeiten still vor sich hin, manche brauchen beim Lösen Hilfe von Viktoria Kühn. Als alle mit ihrer Heftseite durch sind, schließt Kühn ihren Laptop an einen Beamer an und fragt in die Runde: „Wie kann ich einen Randbauer umwandeln, wenn nur noch Könige auf dem Brett sind?“ Hier läuft an jenem Freitagnachmittag nicht etwa eine Nachhilfestunde oder AG. Die Kinder im Grundschulalter lernen Schach.