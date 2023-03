St.-Sebastianus-Bruderschaft Schiefbahn Junge Würdenträger ermittelt

Schülerprinz bei den Jüngsten, den Tellschützen, wurde Moritz Gormanns. Er holte beim Schießwettbewerb mit dem Luftgewehr mit dem 229. Schuss den Vogel von der Stange und behauptete sich somit gegen 21 andere Bewerber um die Schülerprinzenwürde. Der Elfjährige ist Schüler am St.-Bernhard-Gymnasium und darf sich nun über eine Taschengeld-Erhöhung freuen. Die hatte ihm sein Vater Marcel Gormanns im Falle eines Erfolges zugesagt. Der Schülerprinz eifert seinem Großvater nach: Friedhelm Kamps war 2013 König der Schiefbahner Bruderschaft. Neuer Jungschützenprinz ist Tobias Küsters, der nach einem spannenden Schießwettbewerb mit dem 183. Schuss den Vogel abschoss. Der 24-Jährige kommt aus dem Jägerzug „Ejal wat kütt“ – er ist der Jüngste im Zug. Für ihn und seinen Zug war es also die letzte Gelegenheit, die Jungschützen-Prinzenwürde zu erlangen, da er mit 25 Jahren automatisch in die Abteilung der erwachsenen Schützen wechselt. Erstmalig darf der Jungschützenprinz der Schiefbahner Bruderschaft zwei Wahlminister ernennen: Die Ministerwürde tragen nun Dominik Flack und Hendrik Marx. Der amtierende Schützenkönig, Jürgen Kreutzer, überreichte den Dreien das Silber.