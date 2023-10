Bistum Aachen veröffentlicht Namen Schiefbahn geschockt über Vorwürfe gegen Weihbischof Peters

Für viele müsse es ein Schock sein, sagte am Mittwoch der Aachener Bischof Helmut Dieser, als das Bistum eine Liste mit 53 Namen veröffentlichte. Namen von 53 Tätern und mutmaßlichen Tätern sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige und Schutzbefohlene. Auf dieser Liste steht als mutmaßlicher Täter auch der 1931 in Kaldenkirchen geborene und 1986 verstorbene, im Aachener Dom beigesetzte Weihbischof August Peters, der lange auch in Schiefbahn wirkte und dort 1963 das Hilfswerk „Aktion Mission und Leprahilfe Schiefbahn“ gründete. Der Kreis Viersen widmete ihm seine 26. Gedenkmedaille.