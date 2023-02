Immer mehr Kinder dabei Turm Schiefbahn zählt 140 Teilnehmer bei Schach-Turnier

In der Kulturhalle in Schiefbahn hätte man am Wochenende tatsächlich eine Stecknadel fallen hören können. Der Schachklub Turm Schiefbahn hatte wieder zu einem Turnier eingeladen. Die Resonanz war deutlich größer als beim letzten Mal: 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich angemeldet, 140 waren gekommen. Am letzten Turnier hatten nur 108 Schachliebhaber teilgenommen. Bemerkenswert: Es beteiligten sich sehr viele Kinder, darunter auch viele Mädchen.