Zivilschutz in Neersen So sieht das neue Feuerwehr-Gerätehaus aus

Schon von der Straße aus wirkt das neue Gerätehaus der Feuerwehr in Neersen. Vom eher rustikalen Chic des alten Hauses aus den 60er Jahren ist wenig geblieben. Der moderne, deutlich größere Bau erfüllt modernste Anforderungen. „Von der Fläche her sind wir jetzt etwa drei- bis viermal so groß wie zuvor. Das macht schon einiges aus“, erzählt Sascha Döhmen, der Teamleiter Feuerwehr bei der Stadt Willich. Das ist gut zu sehen und beim Rundgang auch zu spüren.