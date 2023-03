Betreuungsnotstand in Willich Wege aus der Kita-Krise gesucht

Willich · In Willich fand ein runder Tisch „Gemeinsam die (Betreuungs-)Krise bewältigen“ statt. Am Ende waren viele Fragen der Eltern beantwortet – aber es wurde auch klar, wie umfassend die Schwierigkeiten in der Kinderbetreuung in Willich sind.

30.03.2023, 14:45 Uhr

Vertreter der Kindertageseinrichtungen sowie aus Stadtverwaltung und Politik kamen im Schloss Neersen zum Runden Tisch zusammen, der im Internet gestreamt wurde. Foto: von Eckartsberg

Von Nadia Joppen

„Wir haben ausgefragt … Dieser Termin war informativ und hat viel Transparenz geschaffen.“ So fasste Noëlle von Eckartsberg, Vorsitzende des Willicher Jugendamtselternbeirates (JAEB), den „Runden Tisch“ am Mittwochabend im Schloss Neersen zusammen. Der JAEB hatte nach der Elterndemo vor der Ratssitzung am 22. März zu der Veranstaltung eingeladen – Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) hatte den Eltern damals versichert, dass er vor den Osterferien stattfinden solle. Die Veranstaltung mit Vertretern der Kindertageseinrichtungen sowie aus Verwaltung und allen Fraktionen war die erste auf dem Weg zu Lösungsfindungen. Sie dauerte fast vier Stunden und wurde im Internet gestreamt, damit Eltern sie zu Hause verfolgen konnten.