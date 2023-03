„Alles was zählt“ RTL dreht Seifenoper-Szenen in Anrath

Die Produktionsfirma UFA Serial Drama drehte vor Kurzem in Anrath an der Berliner Straße, am Markt und im Ladenlokal von Stevens Juwelier und Uhrmachermeister. „Wir haben Anfang des Jahres eine E-Mail erhalten, in der die Produktion der Serie nachfragte, ob sie in unserem Ladenlokal drehen könnten“, erzählt Lucas Stevens. Für ihn kam die Anfrage völlig überraschend. Die Produktion war im Internet auf das Fachgeschäft und seine ansprechenden Räumlichkeiten aufmerksam geworden. Nachdem Stevens sein Okay signalisiert hatte, reise ein Team an, um alles vor Ort anzusehen und die entsprechenden Vorbereitungen einzuläuten.