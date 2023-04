Edel-Grillartikel im Hintzenhaus in Willich Grillsoßen sind die Renner am Marktplatz

Passanten rund um den Marktplatz in Alt-Willich staunen derzeit oft nicht schlecht, wenn sie am Hintzenhaus vorbei kommen. Dieses wird nämlich derzeit von der Firma Roebengas bespielt. Das Unternehmen aus Anrath ist eigentlich als Anbieter von Flüssiggas bekannt. „Das ist die Wurzel unseres Unternehmens. Wir verkaufen seit gut 65 Jahren Gas in großen Tanks für Häuser, die nicht ans Gasnetz angeschlossen sind“, erzählt Geschäftsführer Michael Klotz.