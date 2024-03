Wirtschaft und Bildung in Willich Robert-Schuman-Schule kooperiert mit Unternehmen

Die Robert-Schuman-Europaschule aus Willich hat eine neue Partnerschaft. Neben der Gesamtschule Uerdingen in Krefeld ist sie künftig Partner der Media Spectrum GmbH & Co. KG aus Willich. Die Partnerschaft ist Teil der von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein geförderten Schulpartnerschaft für Unternehmen. „Von einer solchen Kooperation profitieren beide Seiten“, sagt Gabriele Götze, IHK-Beraterin Schule und Wirtschaft: „Den Schülerinnen und Schülern werden Perspektiven aufgezeigt und entsprechende Berufswelten präsentiert – und die Unternehmen können ihre Fachkräfte von morgen kennenlernen und für sich gewinnen.“ So sei beispielsweise auch vorgesehen, „dass Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Berufsorientierung betriebliche Abläufe des Unternehmens sowie verschiedene Ausbildungsberufe kennenlernen“. Das solle ihnen die Entscheidung über ihren beruflichen Werdegang und den Start in den Beruf erleichtern