Erlebnisbad in Willich „De Bütt“ muss renoviert werden

Willich · In dem bekannten Willicher Freizeitbad „De Bütt“ stehen aufwendige Arbeiten an. Laut Stadt fallen für die notwendigen Maßnahmen Kosten in zweistelliger Millionenhöhe an. Der Stadtrat hat eigens einen Ausschuss „De Bütt“ gegründet.

18.04.2023, 05:15 Uhr

Der Hubboden im Schwimmbad „De Bütt“, hier auf einem Archivbild, wird im ersten Schritt saniert. Allein hierfür und für die Fliesen fallen rund 135.000 Euro an. Foto: Norbert Prümen

Von Nadia Jopppen

Wie kann das Willicher Freizeitbad „De Bütt“, das in der ganzen Region als Aushängeschild für die Stadt wahrgenommen wird, zukunftssicher entwickelt werden? Die Überlegungen zu dieser Frage haben schon vor mehreren Jahren begonnen, und sie sind in Folge der Energiekrise in diesem Winter noch einmal deutlich drängender geworden.