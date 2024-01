Wie Extremisten vorgehen Experte sprach in Anrath über Rechtsextremismus

Info

Demos Am Freitag, 2. Februar ab 16 findet in Viersen eine Demonstration gegen Rechts statt. Beginn ist um 16 Uhr an der Remigiuskirche. Einen Tag später, am Samstag, 3. Februar, beginnt um 14 Uhr eine Demo am Krefelder Bahnhof.

Untersuchung Die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt, dass immer mehr Menschen Gewalt gegen Politiker und zur Umsetzung politischer Ziele akzeptieren. 36,6 Prozent der Befragten halten beispielsweise Gewalt gegen Zuwanderer, um zu zeigen wer „Herr im Haus ist“, zumindest teilweise für gerechtfertigt.