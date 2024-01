Raub in Willich Raub bei McDonalds – Zeugen gesucht

Nach einem Raubüberfall auf die McDonalds-Filiale an der Halskestraße in Willich sucht die Polizei jetzt Zeugen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollten die vier Angestellten des Schnellrestaurants am frühen Montagmorgen gegen 2.45 Uhr Feierabend machen und das Restaurant durch einen Seiteneingang verlassen. Vor dem Eingang standen zwei bislang unbekannte Männer, die die Angestellten mit Messern bedrohten. Die Unbekannten forderten die Mitarbeiter auf, sich auf den Boden zu legen. Als zwei der Mitarbeiter der Aufforderung nicht sofort nachkamen, weil sie der deutschen Sprache nicht mächtig sind, wurde sie von den Räubern getreten. Die Unbekannten stahlen einen dreistelligen Betrag aus dem Tresor und flohen in unbekannte Richtung. Die Angestellten wählten den Notruf, die Polizei startete sofort eine Fahndung, fand die Räuber aber nicht. Den Zeugen zufolge war einer der beiden Unbekannten braun gebrannt, der andere hatte einen leicht dunklen Hautton. Einer trug eine Jacke in Orange, der andere eine in Blau. Beide waren etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, trugen schwarze Hosen und hatten die Gesichter mit Sturmmasken bedeckt. Sie sprachen Deutsch ohne Akzent, laut Polizei allerdings gespickt mit Worten der Jugendsprache. Einer hatte einen Rucksack dabei. Um Hinweise bittet die Polizei unter Telefon 021262 3770.