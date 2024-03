Außerordentliche Sitzung in Willich Rat vertagt Haushaltsentscheidung erneut

Bereits vor der eigens anberaumten außerordentlichen Ratssitzung zum Haushalt hatte Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) offenbar kein gutes Gefühl. „Mal sehen, was es heute gibt“, sagte er mit eher gequält wirkendem Lächeln. Am Vorabend hatten Grüne, FDP und Für Willich gemeinsam eine Presseerklärung herausgebracht, in der sie die geplanten Erhöhungen der Grundsteuer, die zwei Millionen Euro einbringen und so das Defizit unter zehn Millionen Euro drücken sollte, kategorisch ablehnten.