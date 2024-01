Positionierung des Willicher Rats Rat positioniert sich klar gegen Rechtsextremismus

Aktuell gehen deutschlandweit Millionen Menschen gegen Rechtsextremismus, streckenweise auch gegen die politisch Rechte an sich, auf die Straße. Dabei werden die Demonstrationen von verschiedensten Akteuren organisiert: In Tönisvorst sind es Ratsparteien, die eine Demonstration am kommenden Dienstag, 30. Januar, 18 Uhr, organisieren. In Kempen meldete der Kunstverein für Samstag, 27. Januar, um 16 Uhr eine Demonstration an. In Krefeld initiierte „Fridays for Future“ eine Kundgebung mit fast 200 Unterstützern für Samstag, 3. Februar, um 16 Uhr. In Willich gibt es bislang keine Kundgebung. Dafür haben sich nun die Ratsleute klar positioniert. Auf Betreiben des Landtagsabgeordneten Guido Görtz (CDU) fanden sich alle anwesenden Vertreter im Anschluss an die Ratssitzung am Donnerstag zu einem gemeinsamen Gruppenfoto zusammen. Görtz hatte die Idee bewusst im nicht öffentlichen Teil der Sitzung geäußert, um nicht den Anschein der eigenen Profilierung zu erwecken. Die Verbreitung des Bildes erfolgt nun aber naturgemäß öffentlich – ebenso wie die Aussage, dass im Willicher Stadtrat „kein Platz für Extremisten, Faschisten und deren krude Ideen ist“. Willich ist bis dato eine der wenigen Kommunen in Deutschland, in denen die AfD nicht im Stadtrat sitzt. Die Demonstrationen sind vor allem eine Reaktion auf Deportationsbestrebungen Seitens einiger Extremisten.